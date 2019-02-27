ترامب يشيد بنتائج اليوم الأول للقمة الثانية مع الرئيس الكوري

2019/02/27 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج أول يوم للقمة الثانية بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي تعقد حاليا في العاصمة الفيتنامية هانوي.ونشر ترامب على حسابه في “تويتر” سلسلة تغريدات مصحوبة بفيديوهات تظهر جوانب من لقائه بكيم ومأدبة عشاء رسمية أقيمت بعد المفاوضات بينهما، قائلا: “الاجتماع والعشاء رائع مع كيم […]

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