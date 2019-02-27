إيران تعرض تجاربها للعراق في معالجة ملف المهجرين

2019/02/27 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عرضت الجمهورية الإسلامية ايران تجاربها للعراق بشأن معالجة ملف المهجرين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بالسفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي في مبنى السفارة الإيرانية ببغداد، اليوم الأربعاء.وبحسب المواقع الإخبارية الإيرانية فان وزير الهجرة والمهجرين أشاد بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب العراقي لاسيما الطائفة المسيحية اثناء التصدي لارهابيي داعش.وقدم بهاء موسى، خلال اللقاء، ايضاحات حول اوضاع المهجرين جراء اعتداءات داعش على العراق وأحدث الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في مجال اسكانهم وتقديم المساعدات لهم.من جهته قدم مسجدي، خلال الاجتماع، ايضاحات حول تجارب ايران المكتسبة فيما يتعلق بالمهجرين جراء الحرب واستضافتها لمهاجري بلدان الجوار واعرب عن استعداد طهران لتعزيز التعاون ونقل التجارب في هذا المجال.انتهى

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