مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في أهم مباريات اليوم

2019/02/28 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة ضمن أهم مباريات اليوم تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".نهاية شوط اول حماسي كان فيه ريال مدريد الاقرب الى التهديف في عديد المرات لكن تسرع هجوم الملكي وتالق الحارس تير شتيغن حكم على النتيجة بالسلبية.دق 38: محاولة هجومية خطيرة اخرى لريال مدريد عبر فينيسيوس الذي سدد وتير شتيغن بيده يمنع هدفا محققا لريال مدريد.دق 37: فرصة خطيرة لريال مدريد، كريم بنزيمة في موقع مميز يسدد وتير شتيغن ينقذ الموقف.دق 30: بينية خطيرة من ديمبيلي والكرة تمر امام مرمى نافاس دون اي متابعة.دق 23: دربكة امام مرمى البارسا، تسديدة اولى من فينيسيوس ومن ثم فاسكيز لكن الكرة ذهبت بعيدا عن مرمى شتيغن.دق 19: البرازيلي فينيسيوس يصوب بقوة من داخل منطقة جزاء برشلونة لكن كرته تعلو مرمى تير شتيغن.دق 8: محاولة اولى من هجوم برشلونة، ميسي يمهد لديمبيلي والاخير يوزع عرضية نحو سواريز الذي سدد بيمناه لكن الكرة ردها الدفاع المدريدي.الحكم خوسيه سانشيز مارتينيز يطلق صافرة مباراة القمة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

ريال مدريد x برشلونة

الأربعاء 27 فبراير

الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة

الساعة العاشرة بتوقيت مصر

beIN SPORTS HD1 beIN SPORTS HD3beIN SPORTS HD9beIN SPORTS HD12 تعليق إنجليزيbeIN SPORTS HD14 تعليق فرنسي

تشكيلة ريال مدريد

📝 ¡Nuestro once inicial para el #RMClasico! ¡Vamos! #HalaMadrid

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 27, 2019

تشكيلة برشلونة

🔵🔴 Barça XI⚽#ElClásico🏆#CopaBarça pic.twitter.com/0Prfe8evhU

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2019

هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوممباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي على قناتي beIN SPORTS HD 12 و beIN SPORTS HD 14.آخر أخبار ريال مدريدبنزيمة: أنا القائد الأول لهجوم ريال مدريدسولاري ينتقد منح برشلونة يوما إضافيا قبل الـ"كلاسيكو" في كأس إسبانيالماذا رفض بايل الاحتفال بهدف الفوز على لفانتي ؟

ليونيل ميسي هو هداف الكلاسيكو التاريخي في جميع المنافسات (26 هدفاً)، لكنه لم يسجل في كأس الملك حتى الآن.

الصفحة الرسمية لبرشلونة على تويتر تستعيد ذكريات هاتريك ميسي الشهير في الكلاسيكو

🔙 قبل 12 سنة، سجل #ميسي الهاتريك الأول في مسيرته الاحترافيةمع #برشلونة، وكان خلال ظهوره الأول في #الكلاسيكو...🙌 أما بقية القصة، فيعرفها القاصي والداني..🔜 #ElClasico 🔥 pic.twitter.com/NACuEimXIK

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 24, 2019

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