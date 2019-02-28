الذهب يهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مع صعود الدولار

2019/02/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين تحت ضغط ارتفاع الدولار بعد انحسار التوقعات بالتوصل إلى حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي.

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