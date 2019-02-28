سياسة جديدة لإعادة اللاجئين... ألمانيا بدأت تدفع لمن يرغب بالعودة

2019/02/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل 437 لاجئا سوريا في ألمانيا يرغبون في العودة إلى بلدهم على دعم مادي من الحكومة الألمانية عام 2018، وذلك بغية تشجيع العودة الطوعية للاجئين.

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