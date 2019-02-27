جامعة الانبار – تحتضن المؤتمر العلمي الدولي الاول للمياه

2019/02/28 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب - نهاد الحديثي

لمناسبة اليوم العالمي للمياه , وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي , ويرئاسة الدكتور خالد بتال النجم رئيس جامعة الانبار ,, تحتضن جامعة الانبار ( المؤتمر العلمي الدولي الاول ) لمركز تنمية حوض اعالي الفرات وبالتعاون مع كلية الهندسة وكلية الزراعة بعنوان ( ادارة المياه بين تحديات الوااقع ومتطلبات التنمية المستدامة ) للفترة من 18-20 من اذار القادم ,, وتم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر برئاسة اد عصام محمد الحديثي مديرمركز تنمية حوض اعالي الفرات وعضوية نخبة متميزة من اساتذة الجامعة ,, كما تم ايضا تشكيل لجنة علمية برئاسة الكتور عصام خضير الحديثي وعضوية نخبة متميزة من اساتذة الجامعة .



وهناك ايضا لجنة دولية للمؤتمربرئاسة الدكتور خالد بتال النجم رئيس الجامعة ونخبة من الاختصاصيين يمثلون جامعة نيويوك الامريكية – جامعة ليفربول البريطانية – جامعة كارتاج الاسبانية – جامعة الشارقة الاماراتية – جامعة لوليا السويدية – ممثل عن وزارة المياه والغابات التركية وقال الدكتور عصام الحديثي "ان جامعة الانبار اولت اهتماما كبيرا بالموارد المائية ودعم البحث العلمي لترشيد استهلاك المياه وتحسين ادارتها وزيادة كفاءة استخدامها ,, من هنا اسست جامعتنا (مديرمركز تنمية حوض اعالي الفرات ) وهو مركز بحثي مختص بهذا المجال ,, ورفدته بمحطة بحثية طرفيه في سد حديثة كونه اهم منشأ هيدروليكي على نهر الفرات" .وعن محاور المؤتمر – قال "اكدنا على 7 محاور تتعلق بادارة الموارد المائية وترشيد استهلاكها – المياه الجوفية في العراق وحدود استخداماتها الامنة – انظمة الري الحديثة وسبل تعظيم الانتاج الزراعي – الموارد المائبة غير التقليدية – التغيرات المناخية واثارها المحتملة على الامن المائي – تقانات حصاد المياه في المناطق الجافة وشيه الجافة – التقانات الحديثة في ادارة نوعية المياه وحمايتها من التلوث" .وتابع قائلا "كما حدد المؤتمر 5 أهداف تتعلق بالموارد المائية في العراق الواقع والتحديات والحلول – والسياسات الاستراتيجية المائية في ظل الظروف المناخية واقامة السدود والخزانات الكبيرة – الادارة المتكاملة لنهري دجلة والفرات وروافدهما بالتعاون مع الدول المتشاطئة – والتنمية الزراعية والامن الغذائي – وغيرها من الاهداف" .واختتم بقوله "دأب مركزنا على اقامة نشاط علمي لمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يصادف 223 من كل عام لتحقيق التواصل بين الجامعة والجهات المعنية بادارة المياه ,, وسنقدم على هامش المؤتمر انشطة ثقافية وفنية متنوعة ,, وسننظم زيارات للوفود المشاركة الى سد حديثة والاماكن التراثية والسياحية على ضفاف نهرالفرات بنواعيره الخلابة"

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