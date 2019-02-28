2019/02/28 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس الملك الاسباني : برشلونة 1 - ريال مدريد صفر !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كأس الملك الاسباني : برشلونة 1 - ريال مدريد صفر !
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس الملك الاسباني : برشلونة 1 - ريال مدريد صفر !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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