الشوط الأول من كلاسيكو الأرض ينتهي بالتعادل السلبي

2019/02/28 | 00:15

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الشوط الأول من كلاسيكو الأرض ينتهي بالتعادل السلبيمباراة مثيرة وحيازة متكافأة بانتظار الحسم في الشوط الثاني .

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