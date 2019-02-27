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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ دكتان عشائريتان في بغداد احداها ادت الى اصابة مدني

27/02/2019 23:55:00 PM |

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واع/بغداد/م,ا

افاد مصدر امني،اليوم الاربعاء، بان دكتين عشائريتين وقعتا في بغداد، ادت احداها الى اصابة مدني بجروح.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مدنيا اصيب اليوم نتيجة دكة عشائرية على منزله خلف جامع الخلفاء ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".

واضاف المصدر ، ان "دكة عشائرية ثانيةحدثت بالقرب من جامع الامام علي ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تدخلت على الفور".

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