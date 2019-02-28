الشرطة الاتحادية ترد على اتهامها بمفاوضة داعش في إحدى معارك عمليات التحرير

2019/02/28 | 00:15

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بغداد اليوم- بغداد

ردت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء (27 شباط 2019)، على اتهامها بمفاوضة داعش في معركة الحضر بمدينة الموصل، مبينة أنها لم تشارك في هذه المعركة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تعقيبا على ما قاله الخبير الستراتيجي والعسكري مؤيد سالم الجحيشي...



إن الشرطة الاتحادية ابلت البلاء الحسن وتشرفت بالاشتراك الفعلي بـ 23 معركة فعلية ومستقلة لتحرير ارض العراق واهله من دنس داعش من تاريخ اول معركة لتحرير جرف النصر 24 / 10 / 2014، ولغاية 20 / 10 / 2017، في فرض سلطة القانون شمال العراق".

وأضافت، أنها "في جميع معاركها قتلت وسحقت (19484) عنصرا من داعش وحررت (890) قرية ومدينة ومركز قضاء وناحية وحي وحررت (225.237) كم مربع من الاراضي".

وتابعت القيادة، "نذكركم بأن الشرطة الاتحادية عندما كانت مكلفة بمعركة تحرير مناطق (تل عبطة وحمام العليل والعريج) على الجانب الايمن لطريق دخول الموصل، كان هنالك قطعات بطلة اخرى مشتركين بمعركة تحرير مدينة الحضر ولم تشترك الاتحادية بتحريرها، ولم يتم اي تفاوض بخصوص ما ذكرته في هذه المعركة او غيرها، لاننا والاخرين الابطال لا نساوم على ارض او عرض بل نحن من يدافع ويحرر الارض والعرض ونحن لها مجربون".





وبينت قيادة الشرطة الاتحادية، أنه "لم يتم اي تفاوض مع الدواعش لا من قبلنا او غيرنا سواء كانوا (قادة او امرين او ضباط او مقاتلين)، بالإضافة الى اننا والابطال الاخرين لم نحاصر او نقتل اهلنا في مدينة الموصل بل دافعنا عنهم وحررناهم من داعش وفكره، نحن اول المضحين والقوات الامنية الابطال الاخرين".

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