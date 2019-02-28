وزير خارجية اليمن: فشل اتفاق الحديدة سيقلل من فرص تحقيق السلام

2019/02/28 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الأربعاء، أن الفشل في تنفيذ اتفاق الحديدة سيعيد الوضع إلى المربع الأول وسيقلل من فرص تحقيق السلام.

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