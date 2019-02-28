البرلمان البريطاني يؤيد خطة ماي التي يمكن أن تؤجل البريكست

2019/02/28 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أيد البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المعدلة للبريكست التي يمكن أن تؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقرر له في 29 مارس المقبل.





وصوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 502 صوتاً مقابل 20 صوتاً اليوم الأربعاء لصالح اقتراح أن تترك ماي للبرلمان خيار التصويت بشأن إرجاء البريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة الخروج في 13 مارس المقبل.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد تعهد أمس بأن تترك للبرلمان خيار التصويت حول تأجيل البريكست لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بهدف تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.





وتسعى ماي إلى تقديم صفقة جديدة بشأن البريكست بعد مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي، كي يقوم البرلمان البريطاني بالتصويت عليها قبل الموعد المحدد لعملية الخروج.





وبحلول الساعة 8:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.3307 دولار.





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