الكمارك تؤكد اعتماد تصديقات شهادات المنشأ والفواتير من غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ أو الوسيط

2019/02/28 | 00:28

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(المستقلة)..أكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن المراكز الكمركية الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات التجارية العراقية .

و قالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء “أن هذا جاء مستنداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار توصيات مؤتمر تنمية الأقتصاد العراقي والتي نصت الفقرة (5) من المحور الأول منه على (عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والأكتفاء بمصادقة غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط )”.

واوضحت الهيئة أنها سبق لها ان وجهت كافة مراكزها الكمركية في ٢٠١٨/٩/١٧ بمضمون هذا القرار بهدف تبسيط اجراءات تخليص البضائع المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية الإتحادية للقطاعين العام والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول .

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