2019/02/28 | 00:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| كشمير .. صراع متجدد) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vrhjhSyb7iA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| كشمير .. صراع متجدد) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| كشمير .. صراع متجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).