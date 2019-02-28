2019/02/28 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vrhjhSyb7iA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| كشمير .. صراع متجدد) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| كشمير .. صراع متجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).