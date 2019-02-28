2019/02/28 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أعلنت جمعية فاتيكانية عن تحويل هدية منحها البابا لكنيسة العراق، الى روضة أطفال ومركز للنازحين من منطقة سهل نينوى، شمال العراق.

وتحدثت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) في بيان، عن “دعم ملموس للمسيحيين ولجميع سكان سهل نينوى، بفضل تبرع بمبلغ 200 ألف يورو، تم الحصول عليه بعد بيع سيارة لامبورغيني الفاخرة التي تبرعت بها شركتها المصنِّعة للبابا فرنسيس، عبر مشروعين جديدين لصالح الأسر المسيحية في سهل نينوى بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم (داعش)" الارهابي.وكان البابا قد قرر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 منح (ACS) جزء من عائدات بيع اللامبورغيني.وبهذا الصدد، أكد رئيس الجمعية البابوية ألفريدو مانتوفانو ومدير فرعها الإيطالي أليساندرو مونتيدورو، أن “(ACS) تعطي اليوم بُعداً ملموساً للفتة البابا”، وذلك من خلال “تمويل إعادة بناء مبنيين للكنيسة الكاثوليكية السريانية التي دمرها الإرهابيون: روضة الأطفال الذي يحمل اسم مريم العذراء ومركز متعدد الأغراض للرعية ذاتها”.هذا ويقع كلا المبنيين في بلدة بعشيقة (30 كم عن الموصل)، التي تضررت بشدة بسبب الحرب، لكن المجتمع المسيحي عاد إليها بأعداد كبيرة.



وقد تم في الواقع، إصلاح 405 من أصل 580 منزلاً تم تدميرها فيها، بينما بلغت نسبة المسيحيين العائدين 50٪، أو 1585 شخصا.وأوضح مسؤولَي الجمعية، أن “التدخلين الممولين من عائدات اللامبورغيني، سيعودان بالفائدة على الأقليات المحلية الأخرى أيضا، حيث يمكن للمركز المتعدد الأغراض، استيعاب أكثر من ألف شخص”، والذي “سيتم استخدامه لحفلات الزفاف والاحتفالات الدينية لمختلف الطوائف، ليكون أكبر مركز في المنطقة، مفتوح لأكثر من 30 ألف نسمة من مختلف الجماعات العرقية والدينية”.وذكّر مانتوفانو ومونتيدورو بأنه “يوم تسليم اللامبورغيني، أكدنا للأب الأقدس أننا سنعطي معنى لهديته بإعادة آلاف المسيحيين الى محافظة نينوى، وهو ما حدث بالفعل”.



وأردفا “هذان المشروعان اللذان تم تمويلها من خلال سخاء البابا، يمثلان رسالة قوية ودعوة إلى التعايش السلمي بين الأديان، في منطقة ألحق فيها الأصولية وللأسف، ضررا كبيرة بالعلاقات بين الأديان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحويل " لامبورغيني " الى روضة ومركز للنازحين شمال العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحويل " لامبورغيني " الى روضة ومركز للنازحين شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).