الجيش الروسي يعرض غنائم حرب حصل عليها في سوريا

2019/02/28 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} وصل قطار محمل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوب روسيا يوم الأربعاء ليلقى استقبالا صاخبا، وذلك في إطار جولة ينظمها الجيش في أنحاء البلاد لتشجيع الشعور الوطني.

وتهدف الجولة التي انطلقت من موسكو في مطلع الأسبوع إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسي خلال حملته في سوريا لدعم القوات السورية وستُعرض المجموعة في عشرات المدن في أرجاء روسيا.



وتجمع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون يوم الأربعاء لإلقاء نظرة على التذكارات.



وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة وبنادق آلية ومسدسات وطائرات مسيرة تقول وزارة الدفاع إن روسيا انتزعتها من ارهابيين خلال عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية.



وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد.





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