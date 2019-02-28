سفير باكستان يدعو أمريكا إلى القيام بدور أكبر في الأزمة مع الهند

2019/02/28 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سفير باكستان لدى واشنطن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

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