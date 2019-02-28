ماذا قال اللواء سليماني عن لقاء الاسد بالامام الخامنئي ؟!

2019/02/28 | 00:45

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- قائد قوة قدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم #سليماني: لقاء

السيد #الأسد بالقائد جاء احتفالاً بالنصر- اللواء سليماني: #السعودية تملك ألف مليار دولار من العملة الصعبة

لكنها لاتملك الاقتدار

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