سواريز يقود برشلونة لنهائي كأس الملك بثلاثية في الريال

2019/02/28 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-0)، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو".وسجل الأهداف سواريز في الدقائق 50 و73، وسجل رافائيل فاران لاعب ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.وسيضرب برشلونة موعدًا مع المتأهل بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوغرانا في البطولة.

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