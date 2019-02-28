قمة ترامب وكيم ومكاسب النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

2019/02/28 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: سيطرت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية إلى جانب مكاسب النفط على الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.





وفي سبيل نزع كامل للأسلحة النووية، التقى الرئيس الأمريكي مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية اليوم في فيتنام في القمة التي تستمر لمدة يومين.





ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر تويتر، إنه عقد اجتماعات جيدة مع زعيم كوريا الشمالية، مضيفاً بأنه سيعمل مع كيم على نزع الأسلحة النووية ومن ثم جعل بيونج يانج قوة اقتصادية.





مكاسب النفط

شهدت أسعار النفط مكاسب قوية عند تسوية جلسة اليوم، حيث صعد "نايمكس" بنحو 2.6% بعد بيانات المخزونات الأمريكية.





أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعكس توقعات المحللين.





في حين واصل إنتاج النفط الأمريكي الصعود لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





ومن جانبه، رد وزير الطاقة السعودي على الرئيس الأمريكي بعد هجومه على أوبك، بأن المنظمة تأخذ الأمور بهدوء في خفض إنتاج النفط.





فيما تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 7 دولارات مع صعود العملة الأمريكية.





مؤشرات الأسهم

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع حالة عدم اليقين التجاري وترقب التطورات السياسية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع عجز الميزان السلعي في الولايات المتحدة نحو 13% خلال ديسمبر الماضي، فيما صعدت طلبيات المصانع الأمريكية بأقل من تقديرات المحللين.





وفي بيانات أخرى، تعافت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنحو 4.6% خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع التكاليف.





فيما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع ترقب نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي، فيما تباطأ نمو المعروض النقدي خلال يناير الماضي.





في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة في اقتصاد المملكة المتحدة لأدنى مستوى في 5 سنوات ونصف.





في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم مع صعود أسهم قطاع العقارات.





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