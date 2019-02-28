2019/02/28 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع حالة عدم اليقين التجاري وترقب التطورات السياسية.





وكان قطاعا الرعاية الصحية والاتصالات أكبر الخاسرين البورصة الأمريكية، فيما قاد سهم "يونيتد هيلث" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وجاء أداء الأسهم الأمريكية مع تصريحات من قبل الممثل التجاري للولايات المتحدة بأن الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين تحتاج للمزيد من الجهد من أجل اتمامها.





ومن جانبه صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، بأن البنك المركزي الأمريكي من سيعلن خطة لإنهاء خفض ميزانيته العمومية قريباً.





فيما انطلقت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية اليوم في فيتنام، وسط تصريحات من ترامب بأنه الاجتماعات كانت جيدة.





كما يراقب المستثمرون للتوترات السياسية بين الهند وباكستان بعد أن أسقطت الأخيرة طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية.





في الوقت الذي قامت فيه القوات الجوية الهندية بقذف واحدة من بين 3 طائرات تابعة للقوات الجوية لباكستان بدعوى اختراقها المجال الجوي لنيودلهي.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة بنحو 12.8% خلال ديسمبر الماضي، كما صعدت طلبيات المصانع الأمريكية بأقل من التقديرات.





فيما تعافت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلال الشهر الماضي.





وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% إلى 25985.1 نقطة.





فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 2792.3 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" هامشياً بنحو 0.07% مسجلاً 7554.5 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 96.148.





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