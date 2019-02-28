بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا (0-3)

2019/02/28 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا، عقب الفوز على مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة.

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