2019/02/28 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كالامار : لم أتلق تعاونا من #الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
- أنييس #كالامار المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة: لم أتلق تعاونا
من #الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي- أنييس كالامار: المخابرات المركزية الأمريكية لم تتعاون مع تحقيقي
حتى الآن بشأن قتل جمال #خاشقجي- أنييس كالامار: المسؤولون السعوديون قوضوا بشدة جهود #تركيا للتحقيق
في موقع قتل خاشقجي- أنييس كالامار: استمرار التقاعس في كشف مكان جثة خاشقجي يمثل حالة
انعدام ضمير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كالامار : لم أتلق تعاونا من #الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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