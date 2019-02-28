كالامار : لم أتلق تعاونا من #الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي

2019/02/28 | 01:16

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- أنييس #كالامار المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة: لم أتلق تعاونا

من #الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي- أنييس كالامار: المخابرات المركزية الأمريكية لم تتعاون مع تحقيقي

حتى الآن بشأن قتل جمال #خاشقجي- أنييس كالامار: المسؤولون السعوديون قوضوا بشدة جهود #تركيا للتحقيق

في موقع قتل خاشقجي- أنييس كالامار: استمرار التقاعس في كشف مكان جثة خاشقجي يمثل حالة

انعدام ضمير

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