الريال الافضل يودع الكأس وبرشلونة يتأهل للنهائي في ’’كلاسيكو مجنون’’

2019/02/28 | 01:16

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بغداد اليوم - متابعة

تأهل برشلونة، الخميس، الى المباراة النهائية في منافسات كأس ملك اسبانيا على حساب ريال مدريد الافض...





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