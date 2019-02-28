2019/02/28 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سائق القطار الذي أودى بحياة 20 شخصا وإصابة 28 شخصا في"محطة مصر" صباح أمس الأربعاء تفاصيل الحادث.

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