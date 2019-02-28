برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا للمرة السادسة تواليا

2019/02/28 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ فهد الداوود في مباراة اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا برشلونة يقضي على امال ريال مدريد و يخرجه من المنافسة على أرضه و بين جمهوره بعد التعادل السلبي في ” كامب نو ” فاز فريق برشلونة هذه الليلة بثلاثة أهداف دون رد في معقل فريق العاصمة الاسبانية ريال مدريد في اياب نصف […]

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