ليفربول يعزز صدارته بفوز كبير على واتفورد

2019/02/28 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

عزز ليفربول موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 5-0 الأربعاء على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناوب على خماسية ليفربول كل من ساديو ماني "هدفين" في (د.9 و20) رافعا رصيده إلى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين، وأوريغي في (د.66)، وفان دايك "هدفين" في (د.80 و83).وهو الفوز الثاني لليفربول في مبارياته الخمس الأخيرة والـ21 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب والذي تغلب بصعوبة على ضيفه وست هام يونايتد 1-0، في المقابل توقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السابع.المصدر: وكالات

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