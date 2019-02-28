ماذا يفعل نتنياهو في موسكو؟

2019/02/28 | 01:33

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زيارة هي الأولى له بعد تسبب الطيران الإسرائيلي في سقوط طائرة الاستطلاع الروسية في سوريا ..



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو للقاء الرئيس بوتين..

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