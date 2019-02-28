بخماسية ارسنال يجتاز بورنموث ويعزز موقعه في الترتيب

2019/02/28 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} حقق فريق أرسنال فوز مهما على حساب ضيفه فريق بورنموث في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة ( 5-1 ).

بهذا الإنتصار رفع أرسنال رصيده إلى 56 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع في الترتيب، ويواصل الضغط على جاره فريق توتنهام هوتسبير، أما فريق بورنموث فقد تجمد رصيده بعد هذه الخسارة عند 34 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر.في وقت مبكر للغاية، وبالتحديد عند الدقيقة الرابعة، تمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل، بعد كرة تبادلها هنريك مخيتريان وسياد كولاسيناك على الجهة اليسرى، لتصل لمسعود اوزيل الذي تقدم بها ووضعها بشكل رائع في المرمى.وسجل المدفعجية الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعد كرة تقدم بها هنريك مخيتريان، ثم مررها لاوزيل داخل منطقة الجزاء، فأعادها اوزيل لمخيتريان أمام المرمى، ليضعها النجم الأرميني ببراعة في مرمى الحارس البولندي أرتور بوروك.وفي أول لحظات شوط المباراة الثاني، تمكن الفريق اللندني من إضافة الهدف الثالث، بعد إختراق قام به المتألق مخيتريان من الجهة اليمنى، ولعب الكرة أمام المرمى، فوصلت لقلب الدفاع الفرنسي لوران كوسيلني التي وضعها في المرمى.وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 59 من إنفراد لبيير ايمريك اوباميانغ، حيث أنهى النجم الغابوني الكرة في المرمى بنجاح، وفي الدقيقة 78 سجل أرسنال الهدف الخامس بواسطة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-1.

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