ليفربول يكتسح واتفورد ويحافظ على صدارة البريميرليغ

2019/02/28 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولبة : الفرات نيوز} حقق فريق ليفربول فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب نظيره فريق واتفورد ، في اللقاء الذي أقيم مساء الاربعاء بنتيجة 5-0 ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ورفع فريق ليفربول رصيده بعده هذا الانتصار الى 69 نقطة في صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي ، في حين تجمد رصيد فريق واتفورد عند النقطة 40 في المركز السابع في سلم الترتيب .



واستطاع فريق ليفربول أن يسجل هدف التقدم عن طريق ( ساديو ماني ) في الدقيقة 9 ، وذلك بعد كرة وصلت الى أرنولد على الجانب الأيمن قبل ان يرسل كرة عرضية حولها ماني برأسية في الشباك، مسجلاً هدف التقدم .



وفي الدقيقة 20 استطاع ليفربول أن يسجل هدف ثاني عن طريق (ساديو ماني)، وذلك بعد كرة عرضية من أرنولد وصلت الى ماني داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بالكعب بطريقة رائعة في الشباك، لينتهي الشوط الأول2-0 .سجل ليفربول هدف ثالث عن طريق ( ديفوك اوريجي ) في الدقيقة 66 بعد تمريرة وصلت اليه داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت شباك فريق واتفورد، ثم سجل ( فيرجيل فان ديك ) هدفين لينتهي اللقاء 5-0 .





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