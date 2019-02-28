عقدة الكلاسيكو في الكاس تعكر فرحة ميسي

2019/02/28 | 01:45

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انتمدريد-عراق برس-28 شباط/ فبراير:واصلت شباك ريال مدريد، عصيانها على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال مباريات الكلاسيكو، التي تقام في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وفشل البرغوث في هز شباك الفريق الملكي، خلال المباراة التي فاز خلالها البارسا على الريال في عقر داره “سنتياجو برنابيو” بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الملك.

ورغم تأهل البلوغرانا للمباراة النهائية، بفوزه بمجموع المباراتين (4-1)، إلا أنها حملت أنباءً سيئة للدولي الأرجنتيني.وخاض ميسي مباراته الثامنة ضد الميرينجي في كأس الملك، لكنه لم ينجح حتى الآن في هز شباك فريق العاصمة الإسبانية، ليكتفي بصناعة 3 أهداف فقط.

وبات كلاسيكو الكأس عُقدة ميسي في السنوات الأخيرة، رغم احتلاله صدارة الهدافين التاريخيين للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا.انتهى(1)

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