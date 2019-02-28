2019/02/28 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، وتسببت الغارات بإلحاق أضرارا مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).