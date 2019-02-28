فوز المان يونايتد وتشيلسي يجتاز الازمة والسيتي يواصل مطاردة ليفربول

2019/02/28 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} رغم الغيابات العديدة في صفوفه، حقق فريق مانشستر يونايتد فوز رائع على حساب مضيفه فريق كريستال بالاس بنتيجة ( 3-1 ) في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق مانشستر يونايتد بهذا الفوز الهام رفع من النقاط إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الخامس في سلم الترتيب بفارق نقطة عن فريق أرسنال، وتجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند 30 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.وتمكن مان يونايتد من الوصول إلى شباك أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة والثلاثون، بكرة إنطلق بها لوك شو من الجهة اليسرى بشكل رائع، ثم سلمها إلى المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء ليسددها بشكل رائع في الشباك.وفي الدقيقة 52 سجل الشياطين الحمر الهدف الثاني، عن طريق روميلو لوكاكو مجدداً، بعد كرة وصلت داخل منطقة الجزاء، تصارع عليه لاعبو الفريقين، ثم تهيأت للوكاكو الذي دار بشكل جيد، ثم وضعها ببراعة في مرمى الحارس غوايتا.وفي الدقيقة 66 سجل فريق كريستال بالاس هدف تقليص الفارق، بعد كرة رفعها شلوب من اليسار، وقابلها جويل وارد برأسية في المرمى، وحسم اليونايتد الفوز بهدف أشلي يونغ في الدقيقة الثالثة والثمانون، لينتهي اللقاء بنتيجة ( 3-1 ).وتنفس فريق تشيلسي الصعداء بعد فترة حرجة مر بها الفريق من نواحي عديدة، وحقق فوز مهم على حساب جاره اللندني توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 في المباراة التي جاءت ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإنجليزي.ورفع تشيلسي بهذا الفوز رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، مع بقاء مبارة مؤجلة للفريق، فيما تجمد رصيد فريق توتنهام هوتسبير بعد الخسارة عند 60 نقطة ليبقى متواجد في المركز الثالث، ولكن الفارق مع أرسنال أصبح 4 نقاط.وتمكن تشيلسي من إفتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة والخمسون بعد كرة إنطلق بها الاسباني بيدرو رودريغيز، ليلعبها لمواطنه سيزار ازبيليكويتا الذي لعبها لبيدرو بينية، ليتقدم بها، ثم يلعبها بيسراه في الزاوية المغلقة داخل المرمى.وجاء الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الرابعة والثمانون بعد كرة وصلت لمدافع توتنهام، كيران تربييه الذي حاول إعادة الكرة لحارس مرماه، ولكن غاب التفاهم بينهما في هذه اللقطة، لتدخل الكرة إلى الشباك، ويحسم تشيلسي المواجهة.وحقق فريق مانشستر سيتي فوزاً باهتاً على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” الإتحاد “بنتيجة 1-0 , في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج ” .ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده الى 68 نقطة في المركز الثاني في سلم الترتيب العام وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر سيتي , في حين تجمد رصيد فريق وست هام عند 36 نقطة في المركز العاشر في سلم الترتيب .وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب ( سيرجيو أجويرو ) بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح السيتي , إنبرى لها الأرجنتيني مسجلاً الهدف الثاني , لينتهي بعدها اللقاء بهدف نظيف لصالح السيتي ويستمر في الضغط على الريدز .

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