حالتان لا يمكن التجاوز عليهما، أيها الايزيدي

2019/02/28 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي سيدو الحالة الاولى: قبل يوم من الان نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي جريمة مروعة قل نظير حدوثها في الكون، ألا وهي التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن مراسلين لها في موقع الحدث في منطقة ابو غوزان بشرق سوريا عندما شاهدوا رؤوس مقطوعة لخمسين سيدة ايزيدية في صناديق النفايات(1) بعدما شبعوا منهن […]

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