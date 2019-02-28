إطلاق صاروخ سويوز يحمل ستة أقمار اصطناعية بريطانية بنجاح من مطار كورو في فرنسا

2019/02/28 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح إطلاق صاروخ "سويوز أس تي بي" يحمل ستة أقمار اصطناعية بريطانية من مطار كورو الفضائي في فرنسا.

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