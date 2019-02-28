روسيا توزع في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا

2019/02/28 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيدور ستريجوفسكي، أن روسيا نقضا للولايات المتحدة الأمريكية وزعت في مجلس الأمن مشروع قرار بشأن فنزويلا، يدعم حفظ استقلال وسيادة هذا البلد، وحل الأزمة القائمة من خلال "آلية مونتيفيديو".

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