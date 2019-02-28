2019/02/28 | 03:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/برشلونة يهزم ريال مدريد في ملعبه ويتأهل لنهائي كأس الملك

واع بغداد

حقق فريق برشلونة الفوزعلى غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء الاربعاء، بثلاثة اهداف دون مقابل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو".

وسجل الأهداف سواريز في الدقائق 50 و73، وسجل رافائيل فاران لاعب ريال مدريد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.

وسيضرب برشلونة موعدًا مع المتأهل بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوغرانا في البطولة.

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