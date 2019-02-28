2019/02/28 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية الكويتي نايف الحجرف عن توجهات بلاده الواضحة لدعم مؤتمر مبادرة لندن والعمل على إنجاحه، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأردني في لندن اليوم، قبل مؤتمر لندن المزمع عقده يوم الخميس 28 شباط/ فبراير في لندن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني...وزير المالية الكويتي: ثمة توجهات واضحة لدينا لدعم مؤتمر لندن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني...وزير المالية الكويتي: ثمة توجهات واضحة لدينا لدعم مؤتمر لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).