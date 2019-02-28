2019/02/28 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في قطاع التعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا لن تعرض مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس في معرض باريس للطيران 2019 في لو بورجيه.

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