مادورو: الفنزويليون ضد التدخل في شؤون البلاد الداخلية

2019/02/28 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الفنزويليين يعارضون التدخل العسكري والتدخل في شؤون البلاد الداخلية، ويدعون للحوار.

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