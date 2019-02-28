2019/02/28 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه يتأهب لاستئناف عملياته من مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد أن استعاد سبل الوصول إليها منذ تسبب القتال في سبتمبر الماضي بوقف العمل فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن... "الأغذية العالمي" يستعد لاستئناف عملياته من مطاحن البحر الأحمر في الحديدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن... "الأغذية العالمي" يستعد لاستئناف عملياته من مطاحن البحر الأحمر في الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).