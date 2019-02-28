أميركا تسعى لتصويت في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

2019/02/28 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في فنزويلا وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى هناك.وقال الدبلوماسيون إن مشروع القرار سيواجه على الأرجح معارضة من روسيا.ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء لإقراره دون لجوء […]

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