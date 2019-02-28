النفط يرتفع 2% مع انخفاض مخزونات أميركا من الخام

2019/02/28 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت عقود النفط الآجلة بنحو اثنين بالمئة يوم الأربعاء بعد أن هبطت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع وبعد أن بدت السعودية غير مذعنة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوبك للحيلولة دون زيادة الأسعار.وهبطت مخزونات الخام الأميركية 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وفقا […]

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