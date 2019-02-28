قمة دونالد ترامب وكيم جونغ أون: هل يمكن إيجاد حل وسط يربح فيه الجميع

2019/02/28 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنعقد، في 27 و28 فبراير 2019، في هانوي، القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على

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