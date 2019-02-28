غضب بباكستان بسبب دعوة الهند لحضور “المؤتمر الإسلامي” بالإمارات

2019/02/28 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت دعوة وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج للحضور كضيف شرف في مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المقرر عقدها في الإمارات في

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