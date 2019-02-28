ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني من قمتهما في هانوي

2019/02/28 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الخميس المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.

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