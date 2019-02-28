أزمة السكن بالعراق.. بين وعود الساسة ومعاناة الملايين

2019/02/28 | 06:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم خدمته في دوائر الدولة العراقية لأكثر من 25 عاما، فإن علي سعدون -الذي تجاوز الخمسين عاما- لا يمتلك حتى الآن منزلا

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