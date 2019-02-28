كأس إسبانيا: برشلونة يحجز تذكرة النهائي بثلاثية في عقر دار الريال

2019/02/28 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حسم برشلونة الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو هذا الاسبوع مع غريمه ريال مدريد بفوزه الكبير عليه في عقر داره 3-صفر الاربعاء، ليصبح أول فريق يبلغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم ست مرات تواليا.وسجل أهداف برشلونة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز (50 و73 من ركلة جزاء) ومدافع ريال الفرنسي رافايل فاران خطأ في مرمى […]

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