البرلمان البريطاني يؤيد استراتيجية ماي المعدلة لبريكست

2019/02/28 | 06:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وافق البرلمان البريطاني الأربعاء على منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي المزيد من الوقت للعمل على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت بأنها يمكن أن تؤجل الخروج عند الضرورة، إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من أن أي تأجيل سيأتي بشروط.وصوت النواب بأغلبية 502 مقابل 20 صوتا لصالح خطة ماي، التي […]

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