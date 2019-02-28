قصيدة النثر وشرعية الوجود

2019/02/28 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان

صدر حديثاً عن دار هبة ناشرون وموزعون، قصائد نثرية للكاتبة هنادي، حملت هذه القصائد عنواناً "هنادي".في هذا الديوان نجدالمؤلفة أكثر قرباً من مشاعرها الخاصة وأكثر غوراً في أحاسيسها تجاه أسرتها فهي تقول: يتجمد العيد في ضلع الزمان وأنت بعيد وتثير قصائد هنادي النثرية السجال حول قصيدة النثر بين كتاب هذه القصائد والمتحمسين لها من النقاد والمتذوقين من جهة، والشعراء والنقاد الذين يعتقدون أن شكل قصيدة النثر لا يدخل في النوع الشعري، هو نثر يستعين ببعض أدوات الشعر.



وبرغم أن السجال في جزء كبير منه ليس شعرياً يركز على الخصائص والمواد التي تتشكل منها قصيدة النثر، إلا أن التساؤل حول شعرية قصيدة النثر سيظل برأي النقاد العرب قائماً إلى أن يصبح هذا الشكل ضمن أشكال الكتابة الشعرية المعاصرة .جاء ديوان هنادي بـ214 صفحة من القطع المتوسط، واحتوى على العديد من القصائد النثرية، التي تتكشف من خلال قراءتها، انها تسرد جزءاً من سيرتها الذاتية.



يذكر أن هذا الديوان هو الثالث للكاتبة هنادي .

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